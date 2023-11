Trantino incontra alcune imprese di Confindustria: "Pronti a collaborare"

Un processo di partecipazione che punta all' obiettivo di uno sviluppo coordinato e sistemico della nostra città con focus sulle nuove tecnologie e sull'innovazione. E' unanime l'apprezzamento manifestato dalle imprese di Confindustria Catania per la "call to action" indetta dal sindaco Enrico Trantino, che nei giorni scorsi ha avviato un tavolo con alcune realtà imprenditoriali del territorio per un confronto su idee e prospettive riguardanti il futuro della città.

"Molte delle aziende partecipanti agli incontri - scrive il presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino, in una lettera inviata al primo cittadino etneo - sono nostre associate e nell'apprezzare l'iniziativa hanno già sentito la necessità di confrontarsi per condividere un approccio comune agli obiettivi del tavolo. Insieme ai presidenti della Piccola Industria, Antonio Perdichizzi, della sezione Hi-tech e Ict e Digital Innovation Hub Sicilia, Francesco Rizzo, della sezione Terziario Innovativo, Arturo Lentini, e con altre nostre aziende, tra cui i principali player mondiali del settore hi- tech, confermiamo la piena disponibilità a partecipare attivamente al progetto, offrendo il nostro contributo di competenze e conoscenza. Appaiono fin da ora prioritarie – conclude il presidente degli industriali etnei - iniziative che possano favorire una migliore percezione della nostra città come capitale tecnologica, innovativa e aperta ai giovani, a favore dei quali occorre indirizzare un importante sforzo in termini di formazione digitale".