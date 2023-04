Confindustria, al via il progetto "L'impresa dei tuoi sogni"

Diffondere la cultura d’ impresa nelle scuole per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e dell'imprenditorialità. Nel segno della concretezza, della creatività e dell’innovazione. E’ anche questo lo spirito che anima il progetto “L’impresa dei tuoi sogni”, l’iniziativa educativa che i Giovani imprenditori di Confindustria Catania dedicano ormai da più di 20 anni alle scuole superiori del territorio. Oltre 120 studenti hanno partecipato questa mattina alla giornata inaugurale del progetto svoltasi presso l'azienda Oranfresh di Catania.

"Da sempre crediamo che la scuola debba offrire a tutti un'opportunità di crescita personale intesa come sviluppo della propria cultura, ma anche come capacità di inserirsi con successo nella società e nel mondo del lavoro - ha detto il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, Fabrizio Fronterrè -. La nostra iniziativa punta proprio a rinsaldare il legame tra formazione e sistema produttivo, a stimolare la nascita di nuove idee imprenditoriali, a trasmettere ai giovani l'idea che fare impresa nel nostro territorio è possibile e non si debba necessariamente emigrare per realizzare le proprie aspirazioni personali e professionali".

Anche quest'anno, come ha spiegato il vicepresidente vicario del Gruppo e coordinatore del progetto, Stefano Ontario, l'iniziativa si articolerà in due fasi: la parte teorico-formativa, caratterizzata da lezioni frontali condotte dai giovani imprenditori presso le scuole e lo sviluppo di un progetto d’impresa curato dagli allievi con l’aiuto dei docenti che svolgeranno la funzione di tutor. A sottolineare la valenza dell’ iniziativa anche il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, che ha osservato quanto le competenze, la tenacia e la passione delle giovani generazioni siano fondamentali per avvicinarsi al mondo dell’impresa e dare linfa al tessuto produttivo siciliano. E’ toccato poi ai giovani imprenditori Marella Finocchiaro (Dolfin), Giuliana Pennisi (Sicilenergia), Alessandro La Rosa (Creation Dose) e Davide Pisasale (Aitho), raccontare agli studenti la propria storia: imprese di prima, seconda e terza generazione a confronto, legate dal filo conduttore della resilienza e della capacità di non arrendersi anche di fronte agli inevitabili ostacoli.

A seguire si è svolta la visita aziendale presso gli stabilimenti di Oranfresh, storica azienda catanese produttrice di macchine distributrici di succhi freschi, ambasciatrice del made in Sicily nel mondo, presente in oltre 40 paesi esteri, guidata dall’amministratore delegato, Salvatore Torrisi. Questi gli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa: "Archimede"; "Cannizzaro"; "De Felice - Giuffrida - Olivetti"; "De Nicola"; "Fermi - Eredia"; "Marconi"; "Principe Umberto"; "Benedetto Radice" di Bronte; "Vaccarini".