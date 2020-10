Confindustria, Davide Di Martino nuovo presidente Comitato piccola industria

L'imprenditore Davide Di Martino è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Catania. E' stato eletto ieri durante l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e resterà in carica per i prossimi due anni. Ad affiancare il neo presidente saranno il vicepresidente vicario Antonio Perdichizzi (Tree) e il vicepresidente Pietro Federico (Cavagrande). Quarantadue anni, imprenditore di seconda generazione, sposato e padre di due figlie, Di Martino è General manager di Comer Sud, azienda attiva nel settore automotive dal 1980. Dopo aver frequentato il primo anno di Università presso la facoltà di Economia e commercio, decide di lasciare Catania per fare un’esperienza professionale all’estero, trascorrendo oltre un anno in Germania. Tale percorso gli permette di acquisire la conoscenza fluente di quattro lingue ed una formazione di base orientata al business management. Nel 1998, ritornato in Sicilia, assume la direzione generale di Comer Sud, decuplicando nel giro di qualche anno le performance ed i risultati aziendali. "In una fase così difficile per il Paese - ha affermato il neo presidente - la nostra prima missione è quella di aiutare le piccole e medie imprese del territorio a superare la crisi indotta dalla ripresa della pandemia. Occorre concentrare l'impegno sulle tematiche della semplificazione amministrativa, della crescita delle infrastrutture materiali e immateriali, del corretto utilizzo dei fondi strutturali, dell'efficienza della nostra area industriale, ampliando sempre più la nostra base associativa. Grazie al lavoro di squadra che metteremo in campo, punteremo ad elaborare progetti da portare all'attenzione delle Istituzioni, rafforzando in particolare il nostro legame con il mondo della formazione e dell' innovazione". A Davide Di Martino sono giunte le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco e del presidente della Piccola Industria di Confindustria in Sicilia, Salvo Gangi

