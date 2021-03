Confindustria, sezione Hi tech: Francesco Rizzo nuovo presidente

L’imprenditore Francesco Rizzo è il nuovo presidente della sezione Hi tech e Ict di Confindustria Catania. 63 anni e una lunga esperienza nel settore Hi tech, Rizzo è amministratore di Cepa, pionieristica azienda di consulenza informatica fondata nel 1978 a Catania. Nell'ambito del sistema associativo ricopre anche la carica di vicepresidente del Digital Innovation Hub Sicilia (DIH). Nel corso dell'assemblea di rinnovo dei vertici della sezione sono stati eletti anche i nuovi componenti del consiglio direttivo: Giuseppe Sorbello (Xenia Progetti) vicepresidente vicario, Vincenzo Passanisi (Seasoft) vicepresidente, Salvatore Leonardi (BCame) e Vincenzo Di Marco (Leotta & C.). Transizione digitale, Industria 4.0, politiche a sostegno dell'innovazione sono stati indicati dal neo presidente quali temi prioritari sui quali focalizzare le prime attività della sezione. "Partiremo da una call on line, in programma il 30 marzo, aperta a tutte le imprese che operano nel settore Hi tech e Ict, per rilevarne fabbisogni e procedere quindi alla definizione delle linee d'azione del nostro programma. Per promuovere il trasferimento tecnologico e accompagnare la transizione digitale delle imprese saranno centrali strumenti come i Competence Center e il nostro Digital Innovation Hub con i quali stabiliremo un'interconnessione sempre più stretta ed efficace"