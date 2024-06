Il ministro Nordio, inaugura il congresso nazionale dei medici legali

Si è aperto stamattina nell’aula “Santo Mazzarino” del Monastero dei Benedettini, il 46° Congresso della Simla intitolato “La Medicina Legale, un ponte verso il futuro della Sanità italiana” con i saluti da remoto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Oltre un migliaio di partecipanti al Congresso della Società Italiana di Medicina Legale a Catania la cui apertura è stata moderata dal presidente Franco Introna. L’evento, presieduto da Lucio Di Mauro, segretario nazionale della Società Scientifica, e da Antonella Agodi, ha beneficiato della collaborazione della Cattedra di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Catania.

Nel corso della mattinata il saluto da remoto del ministro Carlo Nordio. “La Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, da me istituita e presieduta da Adelchi d’Ippolito, ha compiuto un ottimo lavoro e ha consegnato la relazione i cui risultati studieremo con altri membri del governo per rivedere a fondo la problematica che coinvolge in senso ampio la responsabilità del medico”, ha esordito il ministro in collegamento con Catania.

Poi il focus sulla medicina difensiva che “da qualche decennio sta logorando il nostro sistema sanitario e le nostre finanze, in quanto dipende proprio dalla legislazione vigente sia civile che penale e anche da un’interpretazione estremamente severa. È stata un po’ mitigata negli ultimi anni anche per interventi legislativi e contributi dottrinari, tra i quali mi annovero, perché sono 20 anni che mi batto anche sulla necessità di ridurre la responsabilità dei medici sia nella diagnosi che negli interventi operativi", ha aggiunto Nordio

Per la Società Scientifica l’intervento in apertura del presidente, Francesco Introna, per spiegare come “il programma scientifico del congresso evidenzia la centralità in tutte le ramificazioni principali della gestione della Sanità, in particolare ogni qualvolta è necessario il contributo tecnico scientifico nel complesso rapporto tra biologia e diritto, ma anche sul tema della prevenzione della salute, e quanto altro ha fatto breccia dall’articolo 32 della Costituzione, fonte primaria, da cui discendono le norme gestite dalla nostra disciplina”.

Il segretario e presidente congressuale, Lucio Di Mauro, ha precisato l’importanza del lavoro collettivo nell’organizzazione del Congresso, ringraziando anche la cattedra di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Catania, ed evidenziando la grande partecipazione degli iscritti - oltre un migliaio - che lascia emergere il lavoro organizzativo di SIMLA e la considerazione che “la medicina legale moderna rappresenta una disciplina strategica per la sanità italiana”.

Tra i saluti istituzionali, presente la massima autorità accademica, il magnifico rettore, Francesco Priolo, il sindaco della città, Enrico Trantino, il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania Antonino Guido Distefano.

Il 46° Congresso della SIMLA proseguirà allo Sheraton il 7 l'8 giugno. Tra gli ospiti, Andrea Ostellari, sottosegretario dalla Giustizia, Adelchi d’Ippolito, che presiede la Commissione Ministeriale per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica. Giacomo Travaglino, che presiede la terza sezione civile della Corte di Cassazione, e la Presidente Patrizia Piccialli, che presiede la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione.