"Conosci il tuo rischio, conosci la tua risposta", l'opera dell'Associazione diabete e famiglia

Bambini, ragazzi e genitori dell’Associazione diabete e famiglia Adf, ospitati presso il laboratorio di ceramica dell’Istituto comprensivo Campanella Sturzo di Librino, con il prezioso aiuto della docente Graziella Privitera, hanno dato vita all’opera “conosci il tuo rischio, conosci la tua risposta” una scultura in bassorilievo ceramico, che racchiude pensieri, paure e desideri di ragazzi e bambini affetti da diabete mellito e simboleggia l’impegno, la costanza e la dedizione che quotidianamente devono essere impiegati per convivere con questo mostro che implacabile mette alla prova con piccole rinunce e sacrifici. Ma soprattutto incarna il motto dell’associazione “insieme si può”, perché la conoscenza e l’esperienza di uno può essere un aiuto indispensabile per tutti gli altri.

L’associazione diabete e famiglia nasce grazie all’impegno dei soci fondatori, del presidente Luca Serio e di Letizia Tomaselli, dirigente medico dell’Uoc di endocrinologia dell’Arnas Garibaldi Nesima, con lo scopo di riunire i diabetici e le loro famiglie per condividere esperienze, informazione e tutela. L’opera, creata con la collaborazione della Fondazione Antonio Presti – Fiumara d’arte, nota per la realizzazione della Porta delle Farfalle e della Porta della Bellezza nel quartiere di Librino, è stata donata all’Uoc endocrinologia del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima e installata all’ingresso del reparto di pediatria.