Consegnava droga a domicilio: arrestato pusher minorenne

I carabinieri del nucleo investigativo - squadra lupi del comando provinciale carabinieri di Catania hanno arrestato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno condotto un'indagine mirata nella zona densamente popolata di Picanello, dopo aver appreso che il giovane di 17 anni era coinvolto in un'attività di spaccio di marijuana. Le indagini hanno rivelato che il minore effettuava consegne dirette presso le case dei suoi clienti, contattandoli tramite applicazioni telefoniche e raggiungendo le loro abitazioni con il suo scooter.

Di conseguenza i carabinieri hanno organizzato un'apposita operazione di osservazione nel quartiere al fine di individuare il giovane. In breve tempo, lo hanno localizzato all'incrocio tra via Villaglori e via Galatioto, alla guida del suo motorino Honda SH 125 di colore bordeaux. Il comportamento sospetto del ragazzo, che continuamente estraeva il telefono dal borsello a tracolla e scrutava tra le auto in arrivo, ha sollevato i sospetti degli agenti che hanno deciso di intervenire immediatamente e lo hanno bloccato per procedere alla perquisizione.

Durante il controllo è stato rinvenuto nel borsello del giovane una bustina in polietilene trasparente contenente 6 grammi di marijuana e una bustina di plastica trasparente contenente 2 grammi della stessa sostanza. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione presso l'abitazione del minore, situata nelle vicinanze. All'interno di un comodino nella sua camera da letto, sono state trovate cinque bustine di cellophane contenenti un totale di 9 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Nel corso dell'ispezione dell'area esterna dell'abitazione i militari hanno notato una scatola di cartone nascosta dietro il pneumatico anteriore di una Toyota Yaris abbandonata. Al suo interno sono state scoperte altre quattro bustine di cellophane contenenti 7 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Dopo le procedure di rito, il giovane spacciatore è stato trasferito presso un centro di accoglienza per minorenni su indicazione dell'Autorità Giudiziaria. L'arresto è stato convalidato e gli è stata imposta la misura della permanenza domiciliare.