Hashish camuffato da dolci e gelati: pusher a domicilio arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un pusher di 23 anni, residente a Gravina di Catania. L'attenzione degli investigatori, in servizio a bordo di un'auto civetta in zona Borgo Sanzio, dove ci sono molte strutture abitate da studenti universitari fuori sede, è stata attirata da una berlina di grossa cilindrata guidata da un giovane che, dopo aver parcheggiato lungo una traversa di via Etnea alta, si è avviato verso l’ingresso di un condominio con una busta in mano.

Il ragazzo, che si stava muovendo con aria guardinga non è sembrato, agli occhi dei militari, uno studente residente in quelle zone, ed è per questi motivi che hanno deciso di intervenire. Non appena gli si sono avvicinati, il giovane ha lanciato in strada la busta che aveva in mano ed ha cominciato a correre all’interno del cortile condominiale. I due carabinieri, recuperata la busta, si sono messi sulle sue tracce e lo hanno bloccato dopo pochi metri. Il giovane ha tentato maldestramente di giustificarsi dicendo che doveva consegnare dei dolciumi a un amico, e quando i militari hanno aperto la busta hanno trovato sì delle confezioni di dolci, ma riempite con hashish, per un peso complessivo di più di 1 kg.

La droga era stata già suddivisa in dosi, alcune come fossero gelati, altre biscotti. Lo spacciatore a domicilio è adesso agli arresti domiciliari.