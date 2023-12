Consegnate al Conservatorio "Vincenzo Bellini" le onorificenze al merito della Repubblica

E’ stata una cerimonia densa di emozioni quella che, nella mattinata odierna, si è svolta presso il Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Catania in occasione della consegna delle onorificenze al merito della Repubblica.

Nello splendido scenario dell’Auditorium, gremito di autorità, ma soprattutto dei bravissimi studenti del Conservatorio, il Prefetto di Catania, accompagnata dal sindaco Trantino, e dai sindaci di Aci Castello, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Bronte, e Aci San Antonio, ha consegnato le onorificenze a undici insigniti che si sono distinti per meriti verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Il Prefetto ha sottolineato come la scelta di svolgere la cerimonia presso l’Auditorium sia significativo per “riscoprire i luoghi della bellezza, quale agente educativo per le giovani generazioni e per dimostrare il grande rispetto per le cose belle che il territorio catanese sa offrire”.

“E’ dovere delle Istituzioni” - ha proseguito il Prefetto – “far trovare ai giovani occasioni di conoscere esempi positivi, quali sono gli insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica, che con la propria vita e la propria professione hanno contribuito allo sviluppo del Paese”.

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte dell' Ensemble del Conservatorio, diretto dal Maestro Giuseppe Romeo. Si è, quindi, proceduto alla consegna delle onorificenze di Grande Ufficiale della Repubblica a Michele Corradino, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, e al Vincenzo Salamone, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, di quella di Commendatore al Vito Calvino, Questore di Palermo e di quella di Cavaliere a Marcello Ludovico Ariosto, vice Questore della polizia di Stato, all'imprenditore Basile Benedetto Barbagallo e al Comandante in II della Capitaneria di porto di Catania, Capitano di Vascello Davide Barbagiovanni Minciullo.

L’ Ensemble del Bellini si è, quindi, esibito nell’esecuzione di due brani musicali tratti dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dalla Sonnambula di Vincenzo Bellini, con il soprano Myriam Aurora Carciotto.

La platea si è, poi, emozionata, al momento della consegna - da parte dei baby Sindaci, accompagnati dal prof. Giuseppe Adernò, Coordinatore dei "Consigli Comunali dei ragazzi" - di una copia della Costituzione in braille a Rita Puglisi, Presidente della sezione di Catania dell'Unione Italiana Ciechi, già allieva del Conservatorio Bellini, che ha letto l’art. 3 della nostra Carta fondamentale.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle onorificenze di Cavaliere al Primo Luogotenente Concetto Caruso, al Capitano di Vascello Paolo Florentino, al Maestro Fabio Raciti, Docente di violino e direttore d'orchestra, a Emanuele Rapisarda, Dirigente scolastico del liceo Statale "G. Galilei" di Catania e al vice brigadiere della guardia di finanza in congedo, Daniele Sofia.

I ragazzi del Conservatorio hanno, infine, concluso la cerimonia con due applauditissimi pezzi di Franco Battiato, “Oceano di silenzio” – ancora con il soprano Myriam Carciotto e Federico Milazzo al clarinetto solista – e “La cura”, con Antonio Fiorenza al flicorno solista.

Il Prefetto, nel ringraziare il Presidente del Conservatorio, Carmelo Galati, il Sindaco Trantino, e tutte le autorità intervenute, ha sottolineato l’ideale passaggio di consegne fra gli insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica e i giovani ragazzi del Conservatorio, definiti come “la meglio gioventù a cui affidare il compito di costruire – con la propria vita – un mondo migliore”, ricordando anche un Cavaliere della Repubblica che non c’è più, Laura Salafia, la cui sofferenza è stato un esempio e la cui memoria è una fonte di luce per tutti.