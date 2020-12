Nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Pubbliservizi

L’assemblea della Pubbliservizi, su proposta del sindaco della Città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese, ha nominato il Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio con la seguente composizione: Giuseppe Molino (presidente), Giuseppe Bonaccorsi e Maria Luisa Aiello (componenti). Il Cda subentra all’amministratore unico Alfio D’Urso, che ha presentato le dimissioni.

"Faccio i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – tutte persone di significativa esperienza amministrativa che sono certo sapranno proseguire nel lavoro di risanamento della Pubbliservizi, azione che il prof. D’Urso nell’ultimo periodo ha condotto con equilibrio e competenza e per questo lo ringrazio pubblicamente. Indispensabile che questa attività venga portata avanti in sinergia con l’avvocato Maria Virginia Perazzoli, commissario per la definizione del concordato straordinario dell’azienda, che sta svolgendo un egregio lavoro nell’interesse esclusivo della Pubbliservizi, senza tagli ad alcun posto di lavoro".