Il consiglio comunale affronta il tema della sicurezza stradale, Anastasi: "Servono misure draconiane"

La morte della diciottenne Chiara Adorno, investita la sera dello scorso 7 settembre da uno scooter e poi travolta da una Fiat Punto mentre attraversava il viale Andrea Doria nei pressi della Cittadella Universitaria, ha riaperto il dibattito politico sulle misure da adottare per contenere quella che il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, definisce una "emergenza alta velocità". "Perchè di questo si tratta, - spiega, illustrando i motivi che lo hanno spinto a convocare una specifica conferenza dei capigruppo per martedì 14 novembre alle ore 16 - un malcostume diffuso in tutti i quartieri che può avere conseguenze tragiche. La maggior parte dei consiglieri comunali non si è sbilanciata in valutazioni a caldo, nelle ore successive alla morte della giovanissima studentessa di Scienze Biologiche, ed ho apprezzato questo doveroso momento di compostezza. Adesso però, è giunta l'ora di cercare delle soluzioni, chiedendo anche delle specifiche modifiche normative all'amministrazione ed al Governo nazionale. Occorrono strumenti legislativi draconiani".

Nell'immediato, è però difficile pensare di poter mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali della città. Molti sono privi di illuminazione notturna. Gli autovelox sono pochi e posizionare i rilevatori in arterie a rischio non sempre è possibile anche a causa di alcuni cavilli burocratici. "Negli ultimi quindici anni - continua Anastasi - ricordo di aver sentito formulare innumerevoli volte, da parte dei consiglieri comunali e di circoscrizione, la richiesta di spostare più in basso l'autovelox presente in maniera ormai fissa a Nesima, nel rettilineo che precede la rotatoria. I cittadini percepiscono la sua presenza come un sistema per 'fare cassa', più che come deterrente per l'alta velocità. Altro elemento critico è la collocazione dei dossi. E' stato fatto notare a questa ed alla passata amministrazione che gli angoli di inclinazione devono essere smussati, ma in questo modo l'attraversamento pedonale rialzato può essere affrontato anche a velocità sostenuta dagli automobilisti e questo strumento perde la sua efficacia". Alle 19 di questa sera il consiglio comunale si riunirà per discutere anche della mozione sull'installazione di rilevatori di velocità fissi, presentata lo scorso 25 ottobre dal consigliere Maurizio Mirenda.