Consiglio comunale, approvata delibera piano finanziario rifiuti

Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Giuseppe Castiglione, nella seduta di ieri sera, con 19 voti favorevoli e 4 astenuti ha approvato, in prima convocazione, lo schema di piano economico finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2021. L’atto deliberativo, illustrato all'aula dall’assessore all’ecologia Fabio Cantarella, è stato redatto sulla scorta delle direttive dell'Arera, dal soggetto gestore (Dusty) e integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti (costi di discarica) svolte direttamente dall’Ente. Secondo il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, validato dalla Srr Catania area metropolitana e approvato dal consiglio comunale del capoluogo, il costo complessivo annuale del ciclo integrato dei rifiuti per il comune di Catania ammonta a 83.466.858,93 euro