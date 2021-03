Consiglio comunale, approvato il bilancio consolidato del perimetro pubblico

Il documento contabile, propedeutico al bilancio di previsione, è stato illustrato in aula dal vicesindaco e assessore alle partecipate Roberto Bonaccorsi

Con 14 voti favorevoli e 7 astenuti il consiglio comunale di Catania, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, coi risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate rientrati nel perimetro della gestione pubblica.

Il documento contabile, propedeutico al bilancio di previsione, illustrato in aula dal vicesindaco e assessore alle partecipate Roberto Bonaccorsi, è stato adottato dall’aula a conclusione di una breve seduta dell’assemblea cittadina. Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, a conclusione dei lavori, ha annunciato che a breve verrà sottoposto all’esame del civico consesso il nuovo regolamento per il funzionamento dei lavori dell’assemblea cittadina, poiché quello vigente risale al 1994 ed è stato modificato solo in alcune parti.