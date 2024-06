Caltagirone, il consiglio comunale boccia la ciclabile nel centro storico

Il Consiglio comunale di Caltagirone, a conclusione della seduta straordinaria di ieri sera, ha approvato con 13 voti favorevoli dei consiglieri del centrodestra e 8 contrari dei consiglieri del centrosinistra la mozione contro la realizzazione della pista ciclabile, nel cosiddetto “Triangolo San Luigi” , ovvero l'area che comprende le vie Giovanni Burgio, Giorgio Arcoleo, Principessa Maria Josè e il viale Principe Umberto.

La mozione anti - ciclabile approvata, sottolinea che, "a oggi non è pervenuto al consiglio nessun Piano del traffico, previsto dal codice della strada e obbligatorio per i Comuni con più di 30mila abitanti, e non è possibile intervenire in modo slegato, così come sta avvenendo con uno studio viario nel centro storico e un altro nella zona del triangolo San Luigi. La scelta dell’Amministrazione sulla pista ciclabile ha colto di sorpresa la cittadinanza, in particolare i commercianti, che hanno espresso il proprio forte dissenso, e noi consiglieri comunali e sulla stessa non vi è stata alcuna concertazione e condivisione con le associazioni di categoria"

Il sindaco Fabio Roccuzzo ha evidenziato “gli incontri e il largo coinvolgimento sul tema” e ricordato come la pista ciclabile, su cui si è detto “pronto a raccogliere suggerimenti e proposte”, sia “parte integrante di un contesto che contempla, come da nostro programma elettorale, il ritorno ai sensi unici, l’eliminazione delle rotatorie, la collocazione di semafori intelligenti, l’avvio del parcheggio scambiatore in piazza Risorgimento e, con il possibile accordo con Sostauto che farà risparmiare al Comune gli 800mila euro della causa che abbiamo ereditato, il ripristino delle strisce blu con una loro attenta rimodulazione”.

Oggi 27 giugno, alle 19, l’assise tornerà a riunirsi in seduta ordinaria con all’ordine del giorno ben 15 punti.