Consiglio comunale, approvate le delibere su debiti fuori bilancio e tre mozioni

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di prosecuzione di ieri sera tre delibere sul riconoscimento di debiti fuori bilancio e tre mozioni, a firma di diversi consiglieri, sulle quali l'Aula si è espressa all'unanimità.

Interventi urgenti per la raccolta delle acque piovane è l'argomento della mozione proposta dal consigliere Maurizio Mirenda, che impegna l'Amministrazione, anche in funzione del contenimento del rischio idrogeologico, a promuovere “un piano di interventi che riesca a far diminuire il deflusso delle acque piovane verso il centro di Catania” e “a trovare anche dei siti idonei alla realizzazione di grosse vasche di contenimento, la cui acqua potrebbe essere utilizzata per l'irrigazione dei terreni privati e degli spazi pubblici”.

La mozione presentata dalla consigliera Valentina Saglimbene, con altri componenti del civico consesso, pone l'attenzione sul tema dell'accessibilità del trasporto pubblico ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta, e impegna l'Amministrazione e l'Amts all'attivazione, per i dipendenti dell'azienda di trasporto, di un corso di formazione e sensibilizzazione su inclusione e gestione della disabilità.

La sicurezza dei cittadini e la prevenzione di atti criminali sono l'obiettivo della mozione “Polizia municipale di prossimità Istituzione del vigile di quartiere” proposta dal consigliere capogruppo Piermaria Capuana, con altri due consiglieri, per il potenziamento delle risorse da destinare alla Polizia locale con particolare riferimento all'istituzione della figura del vigile di quartiere nei punti di maggiore criticità e all'incremento della sorveglianza elettronica con tecnologie all'avanguardia.