Consiglio, oggi ritorna in aula il regolamento sui chioschi

Una nuova seduta del Consiglio comunale si terrà oggi alle 19. Il presidente Giuseppe Castiglione ha convocato l'assemblea cittadina in aula consiliare con un ordine del giorno che prevede, tra i primi punti, "Progetti rete ferroviaria italiana spa, velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa, il lotto funzionale tratta Bicocca-Augusta, variante di tracciato Gornalunga per l'attraversamento del torrente omonimo - approvazione in variante al PRG". La trattazione è stata richiesta con carattere d'urgenza dall'assessore Enrico Trantino.

L'ordine del giorno

Al vaglio dell'aula anche il regolamento e la disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania; l'approvazione del regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Catania; l'approvazione della modifica del regolamento comunale per la concessione del patrocinio; l'autorizzazione alla Acoset spa, società in house, per l'acquisizione di una partecipazione nella Catania Acque spa, società costituita in vista dell'affidamento del Servizio idrico integrato nell'Ato Catania; la riperimetrazione dei mercati storici "Piazza Carlo Alberto" - "Pescheria" e "Mercato dei Fiori"; la riperimetrazione dei mercati rionali Città di Catania - Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanello, Piazza Eroi d'Ungheria, Canalicchio, S.G. Galermo, piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata; le azioni di contrasto alla diffusione epidemiologica del Covid-19 nelle strutture comunali, con la variazione del bilancio 2021/2023, competenza 2022; il regolamento procedure sanzionatorie amministrative.

In trattazione, inoltre, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022; l'adozione del regolamento dei servizi cimiteriali e funebri di polizia mortuaria; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo all’esecuzione di sentenze, giuste ordinanze del Tribunale civile di Catania, per il pagamento a diverse famiglie delle spese di giudizio del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado; la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 21/03/2022 sulla variazione al bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2022, Pon Metro 14-20, Poc Metro 14-20, Po Fesr Sicilia 2014/2020 (Agenda Urbana); l'approvazione del regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili previsti dal D.Lgs.118/2011.