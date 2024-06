Caltagirone, la pista ciclabile della discordia scalda gli animi in consiglio comunale

Clima infuocato, nelle ultime due sedute di Consiglio comunale a Caltagirone, lunedì 17 e martedì 18 giugno. A surriscaldare gli animi, lunedì sera, è stato l’argomento pista ciclabile su cui i consiglieri di centrodestra, attraverso Sergio Gruttadauria, hanno annunciato la presentazione di una richiesta di consiglio straordinario e su cui nella sdeuta del 17 giugno si è assistito al profilarsi di posizioni diametralmente opposte.

Contrari alla allocazione prevista della ciclabile, ritenuta “frutto di una decisione unilaterale che ha colto tutti di sorpresa, assai penalizzante per gli operatori commerciali e causa di un ulteriore congestionamento del traffico”, si sono dichiarati i consiglieri di centrodestra Sergio Gruttadauria, Ivana La Pera, Francesco Alparone, Aldo Grimaldi, Francesco Caristia e Luca Distefano. Favorevoli, dai banchi del centrosinistra, Vincenzo Di Stefano, Claudio Panarello e lo stesso sindaco Fabio Roccuzzo, che hanno rilevato “l’effettuata concertazione, i vantaggi per la mobilità alternativa e sostenibile con una città più vivibile e la salvaguardia di tutti i posti auto per la sosta oggi esistenti”.

Un folto gruppo di commercianti delle vie del cosiddetto “Triangolo San Luigi” interessate alla realizzazione della pista ciclabile ha assistito ai lavori. Un incontro dell’amministrazione con una loro rappresentanza, come comunicato dal primo cittadino, è stato fissato per venerdì mattina. Il consiglio straordinario sull'argomento è stato fissato per il prossimo 26 giugno.