Consiglio comunale, nominato il nuovo revisore del comune di Catania

l Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri sera, all'unanimità dei 33 consiglieri presenti, la nomina del professionista Roberto Fede a componente dell'Organo di revisione del comune di Catania per il triennio 2022-2025, dopo le dimissioni della dott.ssa Giuseppina Giunta.

Il nome del nuovo revisore è stato sorteggiato tra le candidature presentate in adesione all'avviso pubblicato nel luglio scorso, per la sostituzione del componente dimissionario. Secondo la prevista procedura, sono stati estratti a sorte anche ulteriori nove nominativi per l'eventuale sostituzione anche per incompatibilità o mancanza di requisiti.