Comune, risolto il rebus commissioni: nomina dei presidenti vicina

Fila tutto liscio nel Consiglio comunale convocato per l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti. Il lavoro politico, non privo di qualche intoppo, è stato efficace e l'equilibrio trovato ha retto alla prova dell'aula. In apertura di seduta si vota l'emendamento che permetterà a Lega e Mpa di effettuare qualche spostamento dei loro uomini da una commissione all'altra. Dopo il nulla osta unanime dell'aula arriva il momento del primo intervento nel civico consesso del capogruppo del Partito Democratico ed ex pretendente alla carica di sindaco della città, Maurizio Caserta: “Per me è un onore essere parte di questa Assemblea. P artecipo, quindi, con interesse e con passione a quello che viene fatto qui. In particolare oggi lavoriamo su un documento su cui abbiamo trovato una soluzione, risultato di un confronto politico".

Dai banchi della maggioranza a parlare è il consigliere Alessandro Campisi: “Ringrazio le forze politiche per aver trovato in queste settimane una sintesi sulla composizione delle commissioni, che non era assolutamente semplice trovare. Ci tengo anche a ringraziare i capigruppo della Lega e del Movimento per l'Autonomia per aver trovato una soluzione in merito alla votazione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti. Sono certo che nei prossimi giorni questa maggioranza, anche con il supporto dell'opposizione, andrà al voto dei presidenti di commissione e sarà compatto, così come lo è stata in occasione dell'insediamento, quando ci sono votati i vicepresidenti dell'Aula e il presidente”.

Prima della chiusura c'è spazio per gli interventi di Graziano Bonaccorsi del M5s e dei capigruppo di Grande Catania e Fratelli d'Italia, rispettivamente Grasso e Bottino. Da tutti gli interventi traspare il riconoscimento del ruolo di mediazione del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi.

I papabili presidenti delle commissioni

I Commissione - Bilancio – Sviluppo Economico – Programmazione – Tributi – Contenzioso. Maurizio Zarbo (Prima l'Italia)

II commissione - Aziende Partecipate - Politiche Comunitarie – Sviluppo Attività Produttive. Andrea Cardello (Prima l'Italia)

III commissione Polizia Urbana – Mobilità - Viabilità – Trasporti – Sicurezza e Legalità. Giovanni Curia (Lista Trantino)

IV commissione - Aggiornamento e per l'attuazione dello statuto e dei regolamenti. Gianina Ciancio (M5S)

V commissione - Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica – Manutenzioni e verde pubblico, Angelo Scuderi (Mpa)

VI commissione - Mercati - Annona – Risorse del Mare – Rifiuti e raccolta differenziata. Serena Spoto (Mpa)

VII commissione - Pubblica Istruzione – Cultura – Teatro Massimo – Sport gioventù. Giovanni Magni (FdI)

VIII commissione - Servizi Demografici – Famiglia e Politiche Sociali. Melania Miraglia (Fdi

IX commissione - Personale – Lavoro Affari Generali – Informatizzazione. Serena Latino (Nuova DC)

X commissione - Urbanistica Urbanistica – progettazione Verde Pubblico – PRG – Edilizia Convenzionata. Erio Buceti (FdI)