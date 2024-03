Question time, botta e risposta in aula tra consiglieri e giunta comunale

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, si è riunito questa mattina per il question time. Nel corso della seduta sono state esposte all'amministrazione, presente con il sindaco Enrico Trantino e la giunta, sette interrogazioni di competenza di diverse direzioni comunali.

Le interrogazioni

Hanno risposto sui vari argomenti il vicesindaco Paolo La Greca e gli assessori Alessandro Porto, Giuseppe Marletta, Bruno Brucchieri, Salvo Tomarchio. Queste le interrogazioni: “Notizie in merito al patrimonio librario delle biblioteche dismesse”, presentata dalla consigliera Gianina Ciancio; “Problematiche di viabilità in via Santa Sofia e precisamente nell’area prospiciente il Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Catania”, consigliere Giovanni Curia e componenti della III Commissione consiliare permanente; “Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” , consigliere Erio Buceti e componenti della X Commissione consiliare permanente; “Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel Comune di Catania”, consigliere Maurizio Caserta; “Villa Curia - Richiesta informazioni in merito alla competenza della manutenzione dell’immobile storico di interesse collettivo incluso nel patrimonio del Comune di Catania, attualmente in stato di avanzato degrado, e alla sua definitiva destinazione d’uso”, consigliere Orazio Grasso; “SCMC - Servizi Città Metropolitana di Catania, consigliere Antony Manara; “Sversamento di sostanze inquinanti nel canale di scolo che costeggia la SS.114, in contrada Pantano D’Arci nei pressi della Zona Industriale di Catania", consigliere Graziano Bonaccorsi, presentata in aula dalla consigliera Gianina Ciancio. L'interrogazione “Applicazione proroga al 31.03.2024 della L.R. n.8 del 2018 art.63 co. 2” , del consigliere Maurizio Mirenda è stata rinviata per l'impossibilità del proponente di partecipare all'Assemblea.

Quattro mozioni approvate

Nell'ambito del Consiglio comunale del 26 marzo, il civico consesso ha approvato ieri in seduta di prosecuzione queste mozioni: “Creazione del centro fieristico alla Playa per la promozione del Turismo. Lo sviluppo economico locale e la riqualificazione urbana a Catania”, primo firmatario il capogruppo Forza Italia – Berlusconi” Piermaria Capuana;

“Proposta servizio di istruzione domiciliare”, per garantire il diritto alla studio anche in casi quali le degenze a casa per malattia, a firma dei consiglieri Alessandro Campisi e Erika Bonaccorsi; “Autorità del sistema portuale – Esposizione Piano regolatore portuale”, a firma del capo gruppo Orazio Grasso e dei componenti del gruppo Mpa, per un percorso di informazione e confronto politico per un accorpamento di integrazione della progettualità della città con l'ente Porto e con altri enti coinvolti; “Interventi urgenti immobili di edilizia popolare” a garanzia di sicurezza e decoro, presentata dal consigliere Maurizio Mirenda.