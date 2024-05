Regione, il Consiglio comunale dei ragazzi è educativo: approvato un disegno di legge

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge recante le norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Lo dichiarano i deputati regionali Mpa Giuseppe Castiglione, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Carta.

“La norma oggi approvata – proseguono i deputati Mpa – serve a dare vita ad un progetto trasversale di educazione alla vita pubblica, investendo sulla competenza dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento”.

“Siamo fortemente convinti – proseguono Castiglione, Lombardo e Carta - che il rafforzamento della democrazia attiva si possa raggiungere solo attraverso un maggior coinvolgimento dei giovani in percorsi esperienziali di politica istituzionale. E così, l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, permetterà ai giovani rappresentati di elaborare proposte per rendere più vivibile la città in cui vivono, di discutere di temi importanti che riguardano il loro territorio, di individuare soluzioni ai problemi che li riguardano attraverso scelte condivise con i decisori politici istituzionali”.

“Questa norma – concludono i deputati autonomisti – offrirà alle giovani generazioni, attraverso il loro coinvolgimento diretto nella vita amministrativa locale, un’importante occasione per una formazione ai principi e alle pratiche della democrazia partecipativa”.