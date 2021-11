Consiglio Comunale, tre giorni di sedute per esaminare i documenti contabili e di programmazione

Il presidente del consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha convocato per martedì 2 novembre alle ore 18,45, in presenza nella sala consiliare di palazzo degli elefanti e da remoto in video conferenza, la riunione dell'assemblea cittadina. Questo l'ordine del giorno: “Approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 e lo Schema del DUP(Documento Unico di Programmazione) 2020-2022, funzionale al bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2020-2023”. Con le stesse modalità, il consiglio è inoltre convocato per mercoledì 3 novembre alle ore 19,00 per la “presentazione e il dibattito del Bilancio di previsione 2020-2023 e relativi allegati”. Giovedì 4 novembre alle ore 19,15, infine, un'altra seduta per la votazione dello stesso documento contabile sottoposto all'approvazione del civico consesso.