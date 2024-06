Palazzo degli Elefanti, iniziati i lavori di consolidamento

Sono iniziati i lavori per il consolidamento sismico del Palazzo degli Elefanti, il municipio di Catania disegnato dal Vaccarini nel XVIII secolo, costruito durante la ricostruzione della città dopo il devastante terremoto del 1693. Il progetto, fortemente voluto dal Sindaco Enrico Trantino e dall'Assessore Sergio Parisi, è stato coordinato dal direttore dei Lavori Pubblici e redatto dai dipendenti comunali della direzione comunale lavori pubblici. Sono state concepite soluzioni di consolidamento efficaci per preservare il patrimonio architettonico, prevenendo la disgregazione delle murature e la separazione dei paramenti con sistemi di rinforzo distribuiti sull’intera superficie delle pareti murarie. Dopo il completamento dell'intervento strutturale, è previsto il rifacimento dei prospetti e il restauro dell'apparato decorativo. Il sindaco Trantino e l'assessore Parisi hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'importanza di questo intervento per la sicurezza e la conservazione del patrimonio storico, un passo cruciale per proteggere la città dal rischio sismico, considerata la strategicità del palazzo municipale in caso di emergenza. Durante i lavori, che dureranno al massimo 24 mesi, il municipio adotterà misure temporanee per garantire la continuità dei servizi comunali.

Il progetto ha ricevuto un contributo per la prevenzione sismica con il decreto n. 342 del 12 giugno 2024 del Dirigente Generale del Drpc Sicilia. L'intervento sarà monitorato dal Servizio Rischio Sismico del Drpc Sicilia, costituendo un esempio di best practice per il raggiungimento degli obiettivi regionali di mitigazione del rischio sismico. L'appalto, aggiudicato all'impresa Scancarello di Palermo per circa 2,41 milioni di euro, è stato avviato dalla giunta Trantino, con l'approvazione del progetto esecutivo il 18 dicembre scorso. Il procedimento si è completato in meno di sei mesi, nell'ambito di un piano più generale di consolidamento e messa in sicurezza degli edifici pubblici.

"Un altro risultato importante sotto il profilo della prevenzione dei rischi per uno dei simboli principali della città, ma anche sotto quello dell’efficienza amministrativa. Un merito - hanno spiegato il sindaco Trantino e l'assessore Parisi - che va essenzialmente riconosciuto ai tecnici e ai funzionari dei lavori pubblici che hanno intrapreso una nuova direzione di marcia nel segno della funzionalità". Lo scorso 11 giugno, la giunta comunale ha anche adottato i progetti per il consolidamento sismico di altri due edifici comunali: l’ex caserma Malerba, sede dei sistemi informativi comunali, e il castello di Leucatia. Inoltre, i progetti di miglioramento sismico per numerosi edifici scolastici sono già stati approvati e i lavori di messa in sicurezza inizieranno a breve.