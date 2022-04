Lettera aperta della Filbi-Uila a Musumeci: “Consorzi di bonifica, situazione insostenibile"

“Siamo arrivati ad una situazione non più sostenibile che rischia, con la stagione irrigua alle porte, di danneggiare il settore agricolo siciliano. E questo proprio in un momento in cui, anche a causa della guerra in Ucraina, l’Italia si sta impegnando a rafforzare la propria sovranità alimentare”. È un passaggio della lettera aperta che la Filbi-Uila Sicilia, l’organizzazione di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di bonifica, ha inviato al presidente della Regione Nello Musumeci. Nella nota, firmata dal segretario isolano della Filbi, Enzo Savarino, si legge: “Abbiamo celebrato in questi giorni i nostri congressi territoriali in Sicilia. Nelle assemblee tenute provincia per provincia è emerso forte e drammatico l’allarme e la preoccupazione dei lavoratori per il futuro degli Enti. Stiamo parlando di un settore fondamentale per la sicurezza del territorio e per lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Un settore che ha continuato a garantire i servizi anche nei peggiori momenti della pandemia e che non ha mai smesso di presidiare il territorio”.

“In attesa della più volte promessa legge di riforma del settore – scrive ancora Savarino – la legge finanziaria, che dovrà essere a breve approvata, rappresenta un’occasione per lenire le sofferenze del comparto e sanare il drammatico clima di emergenza sociale che emerge da ogni provincia. Chiediamo, pertanto, di garantire ai consorzi di bonifica siciliani quantomeno le medesime risorse assegnate nel 2021 per il pagamento delle retribuzioni del personale e di prevedere un contributo straordinario, a sostegno dell'agricoltura siciliana, da destinare agli enti per svolgere efficacemente la prossima stagione irrigua senza gravare il mondo agricolo di un’imposizione tributaria eccessiva”. La Filbi Sicilia conclude: “Riteniamo, infine, che la Finanziaria sia l’occasione per dare seguito a quanto previsto nella precedente legge di bilancio stanziando, di conseguenza, le coperture finanziarie necessarie al riempimento di almeno il 50 per cento dei posti ancora vacanti nelle piante organiche degli Enti e siamo certi che, con le economie derivanti dalle giornate non lavorate dal personale transitato a T.I., la S.V. vorrà rendere giustizia sociale alla restante parte dei lavoratori appartenenti al bacino delle Garanzie Occupazionali consentendo loro di poter lavorare almeno per 151 giornate annue. Un impegno necessario non solo a superare un’inaccettabile condizione di precariato ma anche a dotare i Consorzi di bonifica del personale necessario all’espletamento dei servizi”.