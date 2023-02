Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP al Fruit Logistica 2023 a Berlino

“Siamo al Fruit Logistica 2023 perché si tratta di un evento tra i più importanti in Europa e una vetrina mondiale per le produzioni di ortofrutta che ambiscono ad affermarsi sui mercati internazionali”, così il presidente della Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana alla vigilia dell’apertura del salone berlinese dell’ortofrutta.

“Per questa edizione abbiamo a disposizione ben due spazi espositivi e di contatto, per dare ancora più risalto al nostro frutto e per intessere importanti relazioni con realtà italiane e internazionali del settore ortofrutticolo. Oltre allo stand dove saremo presenti insieme agli altri consorzi dell’Isola, avremo anche uno spazio esclusivo per il nostro Consorzio. Quest’ultimo sarà a disposizione dei soci, degli ospiti e dei visitatori che avranno il piacere di poter gustare anche una buona spremuta d’ Arancia Rossa di Sicilia IGP” - aggiunge Diana.

"La decisione di potenziare la nostra presenza alla Fruit Logistica di Berlino - conclude Diana - è dettata da coraggio e lungimiranza. Una scelta coraggiosa a seguito di tre anni di pandemia e un conflitto bellico nel cuore del continente europeo. Lungimirante perché, proprio in un momento di crisi, noi imprenditori dobbiamo investire, nonostante le difficoltà, per rimanere competitivi e valorizzare il nostro prodotto. Una scelta ampiamente ripagata dal grande interesse che l’Arancia Rossa di Sicilia IGP continua a suscitare su tutti i mercati. L’Arancia Rossa di Sicilia IGP è tra i primi 5 frutti freschi più apprezzati dai consumatori italiani. Adesso puntiamo ad entrare nella top 5 anche in Europa e Fruit Logistica è il posto giusto per compiere questa missione”. L’Arancia Rossa di Sicilia IGP al Fruit Logistica 2023 è nella Hall 4.2 C4.0