Consulta comunale per la disabilità, pubblicato il regolamento

È stato pubblicato sul sito del Comune il bando per la partecipazione delle associazioni alla Consulta comunale per la Disabilità. L'istituzione dell'organismo a sostegno dei cittadini con disabilità, dei loro familiari e di quanti operano nel settore, è prevista dallo statuto comunale e lo specifico regolamento è stato approvato nello scorso mese di marzo dal Consiglio comunale.

Soddisfazione circa la conclusione dell'iter che ha portato alla definitiva approvazione del regolamento esprime il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, all'epoca presidente della commissione comunale servizi sociali e promotore dell'iniziativa. "Due anni fa iniziò questo lavoro di confronto con tutte le realtà cittadine, basato anche sul confronto con tutte altre realtà già presenti in Sicilia e in Italia. Alla fine è uscito fuori un regolamento innovativo che consentirà di avere una Consulta di confronto democratica partecipativa, ma soprattutto snella e capace di affrontare rapidamente le problematiche che interessano le persone con disabilità", spiega Anastasi.

Possono manifestare interesse a far parte della Consulta le associazioni che, per espressa disposizione statutaria, operino senza scopo di lucro in modo continuativo nel territorio del Comune di Catania a favore di persone con disabilità. Le candidature, comunica la direzione Famiglia e Politiche sociali, vanno presentate secondo le indicazioni e i requisiti contenuti nell'avviso entro le ore 12 del 26 maggio al protocollo del Comune, in piazza Duomo, o digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.catania@pec.it. Tra i principali compiti della Consulta per la Disabilità, organismo permanente consultivo e propositivo, c'è quello di promuovere la piena cittadinanza e l’inclusione sociale attraverso la costituzione di relazioni organiche con le associazioni e le realtà territoriali, e garantire una rete di servizi stabili, volti al superamento di condizioni di emarginazione per la piena partecipazione alla vita sociale e familiare, la promozione del tempo libero, l'organizzazione di attività associative.

Regolamento on line sul sito del Comune di Catania, nella sezione avvisi (https://www.comune.catania. it/informazioni/avvisi/2023/ default.aspx?news=87439)