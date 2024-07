Aveva in tasca eroina e cocaina, 42enne segnalato alla Prefettura

Un tossicodipendente stato segnalato dagli agenti del commissariato di Adrano alla Prefettura di Catania per detenzione di droga. Durante un controllo di routine, i poliziotti hanno fermato un'auto con due uomini, di 42 e 45 anni, che hanno mostrato un evidente nervosismo fin dall'inizio dell'ispezione. Il comportamento sospetto dei due ha spinto gli agenti a eseguire un controllo più approfondito.

Nel corso dell'ispezione, dai pantaloni del 42enne sono cadute due bustine di plastica: una contenente cocaina e l'altra eroina, entrambe subito sequestrate. L'uomo ha ammesso di essere un consumatore di sostanze stupefacenti, dicendo che la droga era per uso personale. In seguito alla confessione, i poliziotti hanno inviato una segnalazione alla Prefettura per le competenze del caso, relative a sanzioni accessorie e altri adempimenti, incluso il periodo di sospensione della patente di guida, che è stata immediatamente ritirata.