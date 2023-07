Contrasto all’abusivismo commerciale, denunciati 7 paninari e un venditore ambulante di giocattoli

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania, nell’ultimo quadrimestre, ha notevolmente intensificato i “servizi straordinari e coordinati a largo raggio”, anche grazie al rinforzo delle squadre della “Compagnia d’Intervento operativo – Cio” del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. I carabinieri della compagnia di piazza Dante, supportati dai colleghi della Cio e dal personale dalla Polizia locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo nel centro cittadino, in particolare nel quartiere Ognina, volto a reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

I militari dell’Arma hanno controllato 7 "food truck" in via del Rotolo ed un furgone adibito a venditore ambulante di giocattoli in piazza Nettuno, i cui proprietari sono stati tutti sanzionati amministrativamente per “occupazione abusiva di suolo pubblico”. Questi ultimi, infatti, stazionavano sulla sede stradale in maniera indebita, poiché privi della prevista concessione comunale. Ai commercianti abusivi è stata pertanto comminata una multa di 173,00 euro ciascuno, con il contestuale obbligo di liberare lo spazio illecitamente occupato.

In piazza Giovanni XXIII, oggetto delle verifiche sono stati i “paninari” che notte, giorno e anche quando chiusi, occupano stabilmente diversi stalli per la sosta, sottraendoli alla cittadinanza. In un’occasione, uno degli autocarri era stato addirittura trovato in condizioni di totale abbandono, un vero e proprio contenitore di rottami e rifiuti vari, nonché tana per roditori. Per tale ragione, il mezzo furgonato era stato rimosso con un carroattrezzi speciale per essere demolito, mentre il suolo stradale è stato ripulito e sanificato. Nel corso dei controlli delle licenze amministrative in possesso dei titolari di tali attività di ristorazione mobile, 4 venditori ambulanti erano quindi stati sanzionati per “occupazione di suolo stradale”, poiché si erano posizionati h.24 nella piazza, in palese violazione dell’autorizzazione comunale, che invece concede loro la possibilità di sostare in quella determinata area solo dalle ore 19.00 alle ore 02.00.

In zona Ognina, gli operanti si sono poi concentrati sulle verifiche del rispetto delle norme della circolazione stradale, rivolgendo la loro attenzione alle principali arterie e piazze del centro storico, disponendo una serie di pattuglie appiedate e posti di controllo. In tale frangente, i carabinieri hanno provveduto ad identificare una cinquantina di persone e a sottoporre ad accertamenti una trentina di veicoli, con l’elevazione di 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente) per un importo complessivo di 4.500,00 euro e il sequestro amministrativo di 1 veicolo colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.