Acireale, via alle domande per il contributo asili nido

L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Acireale, Palmina Fraschilla, rende noto che è stato dato il via libera all'erogazione di un contributo economico in favore delle famiglie dei minori da 3 a 36 mesi a titolo di rimborso per le spese sostenute per la fruizione dei servizi per la prima infanzia. L’istanza potrà essere presentata dal richiedente, secondo le seguenti modalità: con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Acireale, via Degli ulivi n. 21, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e giovedì, dalle 16 alle 18; tramite pec, inviandola all’indirizzo protocollo.comune.acireale@pec.it È possibile presentare domanda entro il 30 gennaio 2023.