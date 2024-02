Cofinanziamento da parte dell'università per "allargare" le graduatorie Erasmus

Circa 160 studenti iscritti ai corsi di studio dell’università di Catania potranno beneficiare dei contributi integrativi delle borse di mobilità assegnate tramite il bando Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2023/24, finanziati con 332 mila euro provenienti da fondi di ateneo e assegnati tramite una graduatoria stilata sulla base dell'indicatore Isee. A fronte di un contributo ministeriale molto ridotto rispetto agli anni precedenti, l'università di Catania ha infatti stabilito di destinare una quota superiore al normale cofinanziamento: in tal modo, anche coloro che erano rimasti esclusi dalla graduatoria precedente potranno beneficiare del contributo. Si tratta di un cofinanziamento fortemente voluto dai vertici universitari, il rettore Francesco Priolo, la prorettrice Francesca Longo e tutta la Cabina di regia all'Internazionalizzazione in testa.

Le graduatorie pubblicate sul sito d’ateneo nei giorni scorsi sono distinte sulla base delle quattro macro aree previste dal bando: Scientifica (Dipartimenti di Fisica e Astronomia; Matematica e Informatica; Scienze biologiche, geologiche e ambientali; Scienze chimiche; Agricoltura, Alimentazione e Ambiente; Ingegneria elettrica, elettronica e informatica; Ingegneria civile e Architettura; Struttura didattica di Siracusa); Biomedica (Dipartimenti di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; Medicina clinica e sperimentale; Scienze biomediche e biotecnologiche; Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate; Scienze del Farmaco); Umanistica (Dipartimenti di Scienze della Formazione; Scienze umanistiche; Struttura didattica di Ragusa); Economica/Giuridica/Sociale (Dipartimenti di Economia e Impresa; Giurisprudenza; Scienze politiche e sociali).