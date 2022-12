Bonus per il trasporto alunni disabili, c'è tempo fino al 12 gennaio per presentare domanda

Sono aperti i termini per la presentazione dell’istanza per il contributo economico per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità nel Comune di Catania. Si può inoltrare richiesta attraverso la piattaforma "Catania Semplice". E' rivolta a soggetti privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado anno solare 2022. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 gennaio 2023. Il contributo è riservato alle famiglie di studenti che siano residenti nel Comune di Catania e abbiano una certificazione Isee del nucleo familiare pari o inferiore a 25 mila euro; che siano frequentanti (o che abbiano frequentato) la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (anche paritarie) nell’anno solare 2022; siano stati dichiarati in situazione di gravità e in possesso della certificazione di disabilità, oppure riconosciuti come invalidi civili con corresponsione di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. Il contributo una tantum verrà assegnato al nucleo familiare che sceglie di trasportare autonomamente il minore disabile e sarà attribuito in base al numero delle istanze che verranno presentate, fino a esaurimento delle risorse ministeriali. L’avviso pubblico con le informazioni più dettagliate e il modulo per la domanda sono disponibili alla voce “Avvisi” del sito internet del Comune di Catania.