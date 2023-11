"Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne"

I numeri ci dicono che il fenomeno della violenza sulle donne è veramente tragico, anche in Sicilia. Le denunce per maltrattamenti e stalking nella nostra isola hanno superato quota 1550 nel solo 2023. Botte, insulti, minacce. E poi, purtroppo, anche il triste epilogo: femminicidio. In Italia, in media ogni tre giorni, un uomo uccide una donna, una compagna, una figlia, un’amante, una sorella, una ex. E quella famiglia, che dovrebbe essere luogo di serenità, spesso si trasforma in una prigione fatta di calci, pugni, urla, obbedienza e paure. Quando, invece, bisogna essere consapevoli che l’amore non mette paura. Non tira calci, pugni. Non urla. Non impone obbedienza.

Lo diciamo. Lo scriviamo. Lo urliamo nelle piazze. Ma, purtroppo, siamo sempre qui a raccontare i fatti di cronaca. I maltrattamenti, le violenze e lo stalking subiti dalle donne, gli omicidi per mano di un uomo. C'è Sara ( nome di fantasia) 42enne che riceve le telefonate minacciose dell’ex. Lui evade dai domiciliari per aggredirla. C'è Maria ( sempre nome di fantasia) che, in preda al panico a causa di un raptus del figlio convivente, per evitare di essere aggredita è costretta a scappare di casa, si rifugia presso l’abitazione di un’amica da dove chiama i carabinieri e fa arrestare il figlio. C'è Anna, segregata in casa dal marito, costretta a passare la notte su una sedia, picchiandola ad ogni suo tentativo di fuggire da quell'inferno. E poi c'è Vera Schiopu. Il nome non è frutto di fantasia perchè, purtroppo, non c'è più nulla da tutelare. Trovata impiccata ad agosto scorso nella casa di campagna in cui viveva. A segnalarne la morte è il suo compagno che mette in scena un suicidio per mascherare il femminicidio.

Fatti di cronaca, i più recenti, di cui abbiamo scritto. Ma perchè non cambia nulla? Alle donne si raccomanda di denunciare, ma i casi di cronaca ci dicono chiaramente che la denuncia non basta a tutelarle. Si ripete che le leggi ci sono, ma dovrebbero essere migliorate e applicate. Ci vuole la cultura della non violenza. L'educazione al rispetto. La prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

Le iniziative a Catania e nella provincia etnea per #25novembre

Piazza Università darà l'avvio alle ore 10 alla “Marcia delle scarpe rosse” promossa dal Primo Municipio, presieduto da Francesco Bassini, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e dell'assessore alle Pari Opportunità Viviana Lombardo.

Pina Alberghina, coordinatrice del Mpa di Catania, organizza un incontro-confronto dal titolo “La donna lotta, c ombatte e si rialza”, alle 10.30 presso il Salone Castello Leucatia ( Via Leucatia 68, Catania). Durante il dibattito si alterneranno gli interventi di numerose donne, professioniste affermate, che racconteranno la loro esperienza di vita. Al convegno parteciperanno anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, i deputati regionali dei Popolari e Autonomisti, on. Giuseppe Castiglione e on. Giuseppe Lombardo, il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, il presidente del II municipio di Catania, Claudio Carnazza. Chiuderà i lavori l’on. Roberto Commercio.

“GenerAzione RiBELLE – Voci unite contro la violenza” fortemente voluto da Salvo Filetti, hairdesigner e direttore artistico del gruppo Compagnia della Bellezza, e Viviana Santanello, regista dell'evento, e organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza Thamaia Onlus, che si terrà sabato 25 novembre, dalle 9.30 alle 13, al JoyHub in via Scuto Costarelli 26 a Catania.

A Gravina, alle ore 18, presso la sala delle Arti "Emilio Greco" situata all'interno del parco comunale "Paolo Borsellino" (ingresso da via Costarelli o da via Roma 27) avrà luogo l'evento, a ingresso libero, organizzato dall'associazione "Gravina attiva" e patrocinato dal comune di Gravina sul tema "Stop alla violenza sulle donne".

Il Salone Municipale del comune di Riposto ospiterà, alle ore 10, ospiterà la conferenza "Educazione sentimentale. Per un’affettività sana nella relazione di coppia".

Nella Chiesa Madre di Pedara: "Per non dimenticare … Da Santa Caterina Alessandrina a Marisa Leo": in programma, alle ore 18, la “Petite Messe Solennelle” di Rossini, che sarà preceduta, alle 17, dalla solenne Celebrazione Eucaristica.