Controlli a San Cristoforo: denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Nella giornata di ieri personale dell’Upgsp ha denunciato tre uomini per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo un inseguimento nelle strade del quartiere San Cristoforo una pattuglia in moto ha bloccato due individui a bordo di un motociclo: i due oltre ad essere stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale sono stati sanzionati per numerose infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, a seguito di una segnalazione di un uomo che stava arrecando disturbo ai passanti in piazza Borsellino, gli agenti delle volanti e del Commissariato San Cristoforo hanno proceduto ad accompagnare in Questura un cittadino rumeno riluttante al controllo. L’uomo che presso gli Uffici di Polizia continuava ad avere un atteggiamento offensivo è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

