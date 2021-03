Controlli a tappeto dei carabinieri: chiuso un ristorante e denunciato il titolare

I carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, con i colleghi del Nas e del 12° “Reggimento Sicilia”, hanno

effettuato una serie di controlli ad attività commerciali. In particolare in un ristorante di piazza Mazzini hanno riscontrato irregolarità che hanno così determinato la denuncia del titolare 51enne. In particolare i militari hanno verificato un cattivo stato di conservazione degli alimenti, carenze nei requisiti igienico-sanitari e la non conformità delle procedure “Hccp”, che hanno determinato la conseguente elevazione di sanzioni amministrative per 3mila euro, nonché è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni dell’esercizio per non aver rispettato l’obbligo di indossare le mascherine protettive e della mancata predisposizione del protocollo anti-covid.

Nel corso dell’attività, inoltre, sono state denunciate 4 persone, delle quali 3 donne abitanti in via Del Velo ed un

extracomunitario domiciliato in via Grottamagna, le quali avevano abusivamente allacciato la loro abitazione alla rete elettrica pubblica. Infine sono state elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 6967 euro, nonché identificate 29 persone e controllati 22 veicoli, procedendo al sequestro ed al fermo amministrativo di 4

auto.