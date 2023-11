Anche ad Aci Catena e Acireale la questura intensifica i posti di blocco e i controlli antidroga

Continuano i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Catania da parte della polizia di Stato, con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti, le rapine. Ieri mattina gli agenti di polizia hanno posto particolare attenzione ai territori di Acireale e ad Aci Catena, sotto la supervisione del commissariato acese ed in collaborazione con gli operatori del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze e le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione e i reati in genere, vigilando inoltre sull’osservanza del codice della strada. In campo anche le unità cinofile antidroga della questura di Catania ed alcune pattuglie della polizia locale di Acireale e di Aci Catena, che hanno pattugliato piazza Indirizzo, piazza Dante, via Lazzaretto, via Wagner, Santa Maria degli Ammalati, Capo Mulini e Aci Platani nel territorio di Acireale. Ad Aci Catena hanno presidiato via Nizzeti, via Reitana, via delle Terme Romane e via Vampolieri. Complessivamente sono state controllate 201 persone e 129 veicoli, contestando 18 violazioni al codice della strada. I poliziotti hanno inoltre eseguito 2 fermi e 2 sequestri amministrativi di veicoli non assicurati ed una confisca per la circolazione con mezzo già sottoposto a sequestro. Sono stati 9 i veicoli sospesi dalla circolazione per la mancata revisione, 4 per mancata esibizione di documenti al controllo, 1 per guida del motoveicolo senza casco, 1 per guida senza patente. Complessivamente, sono state contestate infrazioni per circa 11mila euro, per un totale di 15 punti patente decurtati. Con l’aiuto delle unità cinofile della questura di Catania si è proceduto a diverse perquisizioni antidroga, che hanno dato esito negativo.