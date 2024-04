Controlli a largo raggio nell'acese: multati parcheggiatori abusivi ed automobilisti indisciplinati

Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio dell’Arma, che proseguirà fino al primo giorno di maggio, i carabinieri della compagnia di Acireale, con il personale della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, hanno effettuato dei controlli a largo raggio. I 30 militari coinvolti hanno pattugliato le vie di Acireale e Aci Sant’Antonio per reprimere lo smercio e il consumo di droghe, soprattutto tra i giovani, controllare i sottoposti a misure restrittive e vigilare sul rispetto delle regole del codice della strada.

I controlli antidroga

Nella prima fase dell’attività sono state effettuate diverse perquisizioni sui veicoli in transito lungo le principali vie cittadine ed alle strade che conducono ai comuni limitrofi. Due giovani poco più che maggiorenni, sono stati trovati con addosso modiche quantità di marijuana e segnalati alla Prefettura come assuntori. Inoltre, per uno dei due, è scattato anche il ritiro della patente poiché è stato fermato mentre era alla guida del proprio scooter. Sempre nello stesso contesto, i carabinieri hanno denunciato un 38enne che percorreva la via Dafnica a bordo di un’utilitaria, nascondendo nella scarpa sinistra 4 dosi di crack avvolte nella carta stagnola. In tasca, invece, aveva quasi 500 euro in contanti, di cui non ha sapeto giustificare la provenienza. In una seconda fase, sono state svolte delle perquisizioni domiciliari. E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 42enne di Aci Sant’Antonio, che nascondeva in casa 20 grammi circa di marijuana, conservati in un barattolo di vetro.

Sanzioni stradali

Infine, i controlli stradali. Oltre 60 le persone fermate mentre erano a bordo di 30 veicoli. Le infrazioni contestate riguardano per la gran parte dei cari la mancanza di copertura assicurativa. Inoltre, 3 persone sono state sorprese a guidare senza patente. U giovane di 26 anni è stato denunciato poiché apparentemente brillo ed avendo rifiutato di sottoporsi ad accertamenti. Per concludere, i carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno sanzionato anche 3 parcheggiatori abusivi, presenti nell’area del mercato. Hanno ricevuto una multa di quasi 800 euro e l’ordine di allontanamento.