Controlli a largo raggio ad Acireale, sequestrata un'autocarrozzeria abusiva

I carabinieri della compagnia di Acireale, in collaborazione con i colleghi del 12esimo reggimento Sicilia e con la polizia locale, hanno svolto dei controlli preventivi a largo raggio. Durante la prima fase del servizio, è stata effettuata una perquisizione a casa di un 21enne del posto, già noto per il suo coinvolgimento in passate vicende giudiziarie legate allo spaccio di droga. Durante il controllo, il giovane ha opposto resistenza, cercando di ostacolare l’operato dei militari. Nonostante ciò, gli investigatori lo hanno bloccato e proseguito la perquisizione, trovando un pacco aperto con tracce residue di hashish. Presenti anche alcune dosi della stessa sostanza e del materiale per il confezionamento della droga. Il 21enne è stato arrestato spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.

Successivamente, gli operatori hanno raggiunto un negozio di telefonia di Acireale seguendo delle indicazioni investigative che si sono rivelate fondate. Durante la perquisizione, è stato trovato un iPhone 12, rubato poche ore prima. Il titolare del negozio, un 44enne catanese, non ha saputo spiegare la presenza del telefono e per questo è stato denunciato per ricettazione.

Le attività di controllo si sono estese anche alla prevenzione e contrasto agli ecoreati, con ispezioni a officine meccaniche della zona. I carabinieri hanno scoperto un'autocarrozzeria priva di qualsiasi autorizzazione. Erano presenti 12 auto e diversi barattoli di vernice gettati nei sacchi dell’immondizia, senza essere stati registrati per la tracciabilità dei rifiuti, come previsto dalle specifiche normative. Il titolare dell'attività, un 48enne di Aci Catena, è stato denunciato per esercizio abusivo di professione e gestione illecita di rifiuti. Il locale è stato posto sotto sequestro alla luce delle irregolarità riscontrare.

In totale sono state controllate anche una decina di persone già sottoposte agli arresti domiciliari, regolarmente presenti in casa. Infine, sono stati svolti anche dei controlli alla circolazione stradale, identificando 23 tra conducenti e passeggeri e controllando 19 veicoli. Sono state elevate 2 sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 1.500 euro, soprattutto per assenza di copertura assicurativa e omessa revisione periodica.