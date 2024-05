Vendemmia (Siap): "Per gli agenti della polizia di frontiera condizioni di lavoro disagiate"

"A un anno dall'incendio che ha colpito l'aeroporto di Catania, evidenziando la fragilità del sistema, purtroppo nulla è cambiato per gli agenti della polizia di frontiera. Nessun intervento per aumentare il personale di polizia né formazione, informazione o condizioni di lavoro sicure sono state fornite agli operatori. Con due terminal e un traffico aereo in aumento in vista della prossima stagione turistica, non ci sono stati rinforzi o modifiche alla sicurezza aeroportuale interna". E' quanto dichiara, in una nota, il segretario provinciale del Siap, Tommaso Vendemmia. "La polizia di frontiera di Catania deve gestire, con pochi operatori, i controlli di frontiera che sono aumentati a causa dei voli extra Schengen in partenza e in arrivo, con decine di voli da e per la Gran Bretagna. Tuttavia, le condizioni e le postazioni di lavoro per i poliziotti dell’area sicurezza rimangono disagiate e insufficienti, anche a causa delle strutture logistiche 'donate' dalla società di gestione, che si sono rivelate inadeguate e dispersive. Una situazione che speravamo migliorasse dopo il grave incidente dello scorso anno. Ma che, in realtà, rimane statica se non peggiorata. La polizia di frontiera all'aeroporto di Catania, dipendente dalla VII Zona delle Frontiere Sicilia, che oltre a non disporre di personale sufficiente, vede una organizzazione interna dispersiva di operatori in servizio, lasciando a pochi l’onere di gestire il gran numero di voli in arrivo e in partenza dai paesi extracomunitari, con una media di lavoro giornaliera di 10 ore pro-capite e un conseguente aumento dello stress per i poliziotti".

Secondo Vendemmia, "il rischio di un potenziale abbassamento della soglia di attenzione e compromissione del sistema di sicurezza potrebbe essere reale". Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap) ha già inviato diverse lettere dettagliate al direttore del Servizio Polizia di Frontiera a Palermo, informando anche il prefetto e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

"Il Siap ha anche espresso le proprie preoccupazioni al servizio centrale - continua Tommaso Vendemmia - denunciando al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, al prefetto e al questore lo stato della struttura e la mancanza di risorse umane. Nessun miglioramento è stato realizzato neanche per le questioni collaterali al servizio della polizia, come la mancanza di figure professionali a supporto dei poliziotti. Come una implementazione degli addetti alla safety security o la presenza di operatori incaricati per le operazioni di evacuazione. Per questo, gran parte delle attività possono gravare sugli agenti già oberati dai servizi d'istituto. La situazione della sala arrivi e partenze dei voli extra-Schengen rimane critica, non permettendo ai poliziotti di lavorare in serenità e sicurezza con postazioni sufficienti e funzionali. In conseguenza e con l’arrivo dei periodi di maggiori intensità il Siap si attende maggiore attenzione una riorganizzazione interna e un invio di rinforzi presso questa sede".