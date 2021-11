Trovano una collana durante i controlli in aeroporto e la portano via, due passeggeri denunciati per furto

Gli agenti della polizia di Frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania hanno sventato un ennesimo furto, denunciando due passeggeri in partenza per furto aggravato in concorso. Lo scorso 12 novembre una passeggera in transito dai controlli di sicurezza, ha dimenticato la propria collana in argento all’interno della vaschetta utilizzata. Una volta raggiunta la sala imbarchi, si accorgeva del fatto e, ritornando sul posto, non ne ha trovato alcuna traccia. Dopo aver avuto la denuncia del furto, gli agenti di polizia si sono messi alla ricerca dei responsabili, visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza. E' stato così possibile individuare due passeggeri, un 48enne e un 43enne. Effettuata una rapida ricerca in sala imbarchi, gli agenti hanno rintracciato le due persone, accompagnandole negli uffici di polizia. Hanno spontaneamente consegnato la refurtiva, adducendo alcune banali giustificazioni. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della collana alla signora, ancora presente in aerostazione. Mentre gli autori del furto sono stati denunciati in concorso fra loro.