Tenta di imbarcarsi su un volo per Roma con un manganello in valigia, denunciato

Lo scorso 18 marzo, gli agenti della polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania, in collaborazione con il personale della Sac Service, hanno denunciato un passeggero 51enne in partenza con un volo diretto a Roma, in quanto responsabile del porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il passeggero, sottoposto ai controlli di sicurezza, aveva nascosto in valigia un manganello telescopico, individuato durante i controlli di sicurezza ai raggi x. Il personale della security ha richiesto l'intervento della polizia di frontiera, che lo ha accompagnato nei propri uffici e redatto gli atti di rilevanza penale. Il manganello telescopico è stato invece sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.