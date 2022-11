Controlli a tappeto per gli autisti di auto "ncc", 9 denunce in aeroporto

I carabinieri in servizio presso l'aeroporto di Catania hanno svolto un controllo straordinario finalizzato al contrasto dell’abusivismo nel settore del noleggio veicoli con conducente (ncc). Le verifiche hanno portato alla denuncia di nove autisti per esercizio abusivo della professione. Nei confronti di sette persone è scattata anche la segnalazione alla Camera di Commercio perchè non erano iscritti al ruolo dei conducenti. I militari hanno inoltre riscontrato che, due autisti dei veicoli sottoposti a controllo, erano privi anche di contratto di lavoro. Notivo per il quale è stato interessato l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania. Alla fine dei controlli, i carabinieri hanno sottoposto a fermo amministrativo 10 auto, elevando sanzioni per una somma complessiva di oltre 11 mila euro.