Controlli al Fortino, multe per gli automobilisti e scoperti tre allacci elettrici abusivi

I carabinieri della compagnia di piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” hanno svolto un servizio di contrasto alla criminalità in genere nello storico quartiere del Fortino, soprattutto nelle aree circostanti piazza Palestro. Sono state identificate 35 persone e controllati 26 veicoli, con 13 sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 14 mila euro ed il sequestro di 3 mezzi. Nel quadro delle attività svolte, i militari ed il personale tecnico dell'Enel hanno sottoposto a verifica alcune abitazioni di privati che, attraverso la disamina dei dati rilevati in centrale dal gestore elettrico, lasciavano presagire un allaccio abusivo alla rete. In effetti tre persone sono state denunciate per furto aggravato perché, nello loro rispettive abitazioni site in via Gismondo ed in via Zammataro, è stato riscontrato un irregolare collegamento degli impianti. Ma stavolta, in uno dei casi in particolare, i tecnici hanno verificato che il “furbetto” di turno aveva aguzzato l’ingegno attuando un particolare collegamento ad inversione a monte del contatore in maniera tale che, dalla centrale, gli strumenti rilevatori del gestore elettrico non potessero riuscire a verificare il furto che è stato manualmente rilevato dai tecnici intervenuti.