Controlli della polizia municipale: 14 mila euro di multe ai venditori del mercatino delle pulci

Continuano i controlli per le attività commerciali fisse ed ambulanti, da parte della polizia municipale del Comune di catania, seguendo le direttive specifiche impartite dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore al ramo, Alessandro Porto. Lo scorso fine settimana, durante i servizi serali, particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto delle regole nell'ambito della movida catanese, in relazione alle immissioni sonore e all'occupazione abusiva di suolo pubblico. Le pattuglie del reparto annona hanno sanzionato i titolari di tre esercizi commerciali in piazza Mazzini, via Di Sangiuliano e corso Italia, per aver violato le norme sull'intrattenimento musicale: il primo perché sprovvisto della relazione tecnica di impatto acustico (verbale di mille euro, più 173 euro per occupazione di 50 metri quadrati di suolo pubblico), gli altri due per aver prodotto emissioni sonore oltre la mezzanotte.

Riguardo ai controlli alle attività commerciali su sede fissa, la polizia locale ha operato in via Padova e via Musumeci, con sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico per un fruttivendolo che aveva esposto i propri prodotti senza autorizzazione, e per un ristoratore che aveva occupato lo spazio antistante la propria attività con tavoli e sedie. Per quanto riguarda gli ambulanti, sono stati effettuati dei controlli in viale Librino, viale Grimaldi e via Merlino, con sanzioni per tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli. Sono stati contestati nove verbali amministrativi per oltre 10mila euro. Disposto, inoltre, il sequestro della merce che era stata posta irregolarmente sul suolo pubblico, poi devoluta in beneficenza. Altri sette venditori ambulanti di prodotti non alimentari, sono stati sanzionati tra via Dusmet, via Etnea, via Pacini e viale Grimaldi per occupazione abusiva di suolo pubblico e, in un caso, per trasformazione dell’attività itinerante in sede fissa.

Domenica mattina la polizia annonaria è ancora una volta intervenuta al mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena, per contrastare l’abusivismo commerciale posto in essere da venditori ambulanti non autorizzati nell’area a ridosso di viale Amerigo Vespucci. Due pattuglie del reparto polizia commerciale e una del reparto viabilità hanno effettuato controlli e sanzionato gli ambulanti per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, eseguendo quattro sequestri di merce non alimentare a carico di ignoti che si sono dati alla fuga. L'intera area è stata bonificata e successivamente sanificata dagli operatori della nettezza urbana. L'attività della polizia municipale ha determinato verbali amministrativi per l'importo complessivo di oltre 14 mila euro.