Controlli amministrativi della polizia agli esercizi pubblici nel territorio di Biancavilla

Gli agenti della polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, insieme al personale della polizia locale, hanno effettuato mirati controlli amministrativi presso gli esercizi pubblici e le attività commerciali nel comune di Biancavilla. L’obiettivo è stato quello di verificare la regolarità delle attività svolte provvedendo, nell’ambito dei servizi di prevenzione generale e di contrasto alla criminalità, al controllo degli avventori.

Durante il monitoraggio, che ha riguardato 2 esercizi pubblici situati in zone centrali della città, sono state identificate 13 persone. Non sono emerse particolari criticità in merito agli avventori presenti. Tuttavia, in una delle attività commerciali ispezionate, sono state riscontrate delle irregolarità inerenti all’esposizione delle tabelle orarie di somministrazione. È stata quindi elevata la relativa contravvenzione amministrativa con sanzione pecuniaria di 308 euro.