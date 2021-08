Controlli anti Covid al Porto, chiuso locale per 5 giorni: sanzione per il titolare

La scorsa notte, personale della squadra amministrativa della Questura di Catania, insieme a personale dell’Ufficio Igiene Pubblica dell’Asp di Catania, ha effettuato un controllo presso un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande con diffusione musicale all’interno del Porto di Catania. Al titolare è stata contestata la violazione alla normativa Covid 19, poichè è stato rilevato dagli operatori che all’interno dell'esercizio vi erano numerosissimi avventori (circa 200), non seduti ai tavoli, il che rendeva impossibile il distanziamento sociale. Inoltre, alcuni addetti al servizio di somministrazione non indossavano la mascherina per il contenimento epidemiologico. Per tale violazione il titolare è stato sanzionato con l’applicazione della multa di euro 400,00 e l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura per giorni cinque dell’esercizio.