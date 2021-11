Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole cittadine

I carabinieri delle stazioni di Catania Piazza Dante ed Ognina, con i colleghi del Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi e il supporto di personale dell’A.S.P., hanno svolto un vasto servizio di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità in genere. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione di episodi di spaccio ed anche di

eventuale consumo di sostanze stupefacenti all’interno di alcuni istituti scolastici. Nel corso del servizio i militari hanno fatto ricorso all’utilizzo dei cani antidroga, anche all’interno di alcune strutture scolastiche, con il placet dei dirigenti che hanno manifestato la loro adesione all’iniziativa.

Nel corso di altri accertamenti compiuti in città, anche con l’impiego dinamico di pattuglie di supporto per consentire una migliore efficacia d’intervento, sono state identificate 13 persone, sottoposti a verifica 10 veicoli nonché denunciato un 31enne di Belpasso per utilizzo di beni sottoposti a sequestro.