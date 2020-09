Controlli antiCovid-19, chiuso per 5 giorni il “Ramblas” di via Gozzano

Proseguono i controlli della polizia, voluti dal Questore Mario Della Cioppa, volti a garantire l’osservanza della normativa per contenere l’emergenza sanitaria. Anche questo sabato, grazie alla segnalazione YouPol, pervenuta in sala operativa da un utente anonimo, personale della squadra amministrativa della Divisione di polizia amministrativa, procedeva ad effettuare un controllo presso il locale all’insegna “Ramblas” in via Guido Gozzano, dove si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande. Al momento del controllo, il personale era sprovvisto della prescritta mascherina per il contenimento epidemiologico Covid-19 e quindi si è proceduto a sanzionare il titolare che non aveva ottemperato alle disposizioni “antiCovid-19” ed è stata disposta la chiusura dell’attività in via cautelare per giorni 5; inoltre, i dipendenti sono stati sanzionati.

