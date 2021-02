Controlli anticovid a Biancavilla, chiuso un bar per 5 giorni

In via Vittorio Emanuele di Biancavilla, in particolare, i militari hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un bar

I carabinieri della stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del 12° “Reggimento Sicilia” hanno effettuato un servizio per garantire il rispetto, da parte di esercenti commerciali e cittadini, delle vigenti norme governative finalizzate al contrasto della diffusione epidemica da coronavirus. In via Vittorio Emanuele di Biancavilla, in particolare, i militari hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un bar poiché hanno verificato che venivano somministrate bevande oltre l’orario consentito, così sanzionando anche due clienti oltre il gestore dell’esercizio commerciale. Nel prosieguo del servizio, ancora in via Vittorio Emanuele, i militari hanno notato che un circolo ricreativo era aperto nonostante l’espresso divieto e, al suo interno, hanno trovato 7 soci ed il cassiere, tutti sanzionati, intenti a giocare a carte e guardare una partita di calcio in televisione e 3 di essi, espressamente, perché sprovvisti della mascherina di protezione. Nel corso dell’attività sono state inoltre: elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. sottoponendo 2 veicoli a sequestro e fermo amministrativo, nonché ritirando 2 documenti di guida e circolazione; controllati 5 esercizi commerciali; identificate 60 persone e controllati 38 veicoli.