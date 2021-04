Controlli anticovid a Caltagirone, chiuso un bar: sanzionati in quattro

I carabinieri della compagnia di Caltagirone, nel quadro delle attività svolte per il contrasto alla diffusione epidemica, hanno effettuato numerose verifiche ad esercenti e privati cittadini per assicurare il rispetto delle disposizioni governative in materia. In particolare, i militari, hanno sanzionato il titolare del bar “Vecchia stazione” di piazza Risorgimento, con conseguente chiusura temporanea per 5 giorni dell’esercizio commerciale, per aver somministrato bevande ad avventori oltre l’orario consentito. Nella stessa occasione, inoltre, i militari hanno sanzionato quattro persone che, riunitesi, avevano costituito un assembramento proprio nei pressi del bar sottoposto a controllo.