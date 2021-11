Controlli anticovid, stretta sui locali: chiuso un bar discoteca alla stazione

E' stata la squadra della polizia amministrativa della Questura di Catania, lo scorso 20 novembre, a procedere al controllo di un bar e discoteca, nei pressi di piazza Giovanni XXIII, che è stato chiuso per inosservanza delle norme anticovid. I controlli sono stati intensificati a seguito delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza. In questa occaisone, dal controllo del locale, è emerso che il titolare dell’esercizio permetteva la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con personale dipendente privo di mascherina di protezione. L'uomo ha omesso inoltre di affiggere all’ingresso del locale il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dello stesso, secondo le disposizioni in vigore. Pertanto, è stata contestata al titolare dell’esercizio la violazione prevista dal D.L. 25/3/2020 e sono state applicate: la sanzione amministrativa di euro 800 e la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per giorni 5, così come previsto dall’art. 4 comma 4 D.L. n.19/2020 per inosservanza delle misure relative al contenimento del virus.